L'art de l'attention. Se concentrer dans un environnement de distractions

Nous croyons manquer de temps, or c'est l'attention qui nous fait défaut... Les sollicitations multiples et la masse des informations reçues consomment notre attention au quotidien. Pour notre efficacité et notre bien-être, la gestion de l'attention est une compétence vitale : c'est le socle sur lequel construire notre efficacité personnelle, des relations saines, de la performance, un équilibre de vie... Ce livre nous invite à " faire attention à notre attention " et nous permet d'identifier des axes de progrès. Il fournit aussi des techniques accessibles pour améliorer notre attention de façon durable, afin d'être vraiment présent quand il le faut.