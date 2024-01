La Sorcière ne ment jamais est un recueil de poèmes évoquant la condition des femmes et des minorités sexuelles et de genre. Marquée entre autres par la lecture de Féminicides une histoire mondiale sous la direction de l'historienne Christelle Taraud, Marcella signe ici un plaidoyer pour l'égalité sans condition. Porte?e par la ne?cessite? d'exprimer, de dire, d'e?crire les enjeux et conse?quences des dominations quels que soient l'époque et le lieu, la poe?tesse tente de rassembler les humains autour de la conscience des violences faites aux femmes dans la dimension la plus large : effacement de la sphère publique, assignation à la sphère de l'intime, invisibilisation par tous les moyens, suppression physique pure et simple.