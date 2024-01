Ce livre invite les jeunes enfants à découvrir ce que signifie aimer et être aimé et les différentes manifestations de ces sentiments. C'est quoi l'amour ? Est-ce que ça dure pour toujours ? Est-ce toujours agréable ? Ce livre plein de charme explore en douceur ce que signifie aimer et être aimé et les différentes manifestations de ces sentiments. Des situations familières et des exemples empruntés à la vie quotidienne aideront les enfants à comprendre ce qu'ils ressentent et à reconnaître les différentes façons de montrer que l'on aime une personne ou un animal : pardonner un proche, préparer le sandwich préféré de son enfant, prendre soin de son hamster en nettoyant sa cage...