Crêpes et galettes, instants gourmands

Pour une cuisine totalement maison et une bonnes maîtrise des ingrédients, prenez connaissance des fondamentaux des fameuses "crêpes et galettes" de la pâte à la garniture. Puis laissez vous tenter parmi un large éventail de pâtes intégrant toutes les préférences et habitudes alimentaires, nombre d'accompagnements sucrés et salés, à préparer entièrement soi-même : sauces, confiture, compotée ou encore pâte à tartiner, par exemple. Enfin pour sublimer vos préparations gourmandes et simples à la fois, lancez vous dans la réalisation d'assemblages et dressages épatants, révisités, expliqués pas à pas, pour un moment gourmand marquant, qui restera dans la mémoire des petits et des grands !