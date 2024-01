Droners Tome 3

Corto est une jeune fille de Nuï, une île paradisiaque isolée au milieu d'un vaste océan. Elle adore les drones et pilote celui de son père avec dextérité pour effectuer des livraisons. Son rêve serait de devenir pilote de drone, mais pour cela, il faudrait déjà qu'elle puisse participer aux courses qui se déroulent à Nuï. Et si en plus, elle pouvait attirer l'attention de Loopi, la meilleure pilote du village, ce serait génial ! Quand l'occasion se présente, Corto la saisit ! Elle commence alors une course impressionnante aux commandes du vieux drone de son père. Arrivera-t-elle à battre les redoutables Gratte-Rivages ?