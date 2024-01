Phénoménologie et schizophrénie. Recherches pour une anthropologie du contact

Phénoménologie et Schizophrénie explore les fondements de l'expérience clinique en psychiatrie. En partant d'une analyse phénoménologique de la rencontre intersubjective, l'auteur nous guide vers les abîmes de l'expérience humaine. Alors que la phénoménologie de Husserl cherche à comprendre comment nos expériences se rassemblent de manière concordante pour constituer le monde commun et objectif, ici, l'accent est mis sur ce qui se désaccorde, dissone, dans les écarts et les excès d'où naissent le sens et la subjectivité. Refusant de placer l'expérience schizophrénique en dehors du domaine des expériences humaines, Tudi Gozé, avec l'aide de Richir, Merleau-Ponty et Winnicott, cherche à renverser l'anthropologie phénoménologique pour partir de la folie et de la genèse du sens vers son institution intersubjective, fragile et imparfaite. Il ne s'agit plus de penser la schizophrénie à partir de l'expérience "bien portante" du philosophe mais d'envisager l'expérience humaine à partir de ses marges, de l'archaïque et du précaire. C'est en frayant une anthropologie dont les périphéries sont partout et le centre nulle part que s'ouvre le champ d'une psychiatrie phénoménologique qui ne considère plus la folie comme un échec, mais comme une dimension essentielle de l'expérience humaine, se situant à son registre le plus intime.