Convaincre en moins de 2 minutes

Vous vous sentez souvent mal à l'aise face à une personne que vous ne connaissez pas ? Vous peinez à trouver vos mots pour nouer une relation et obtenir ce que vous voulez ? Nicholas Boothman vous livre toutes les clés pour enfin sortir de cette attitude de fermeture ou de blocage. Car c'est bien de techniques dont il est question ici ! En les appliquant, chacun pourra tirer le meilleur parti de son corps, de son cerveau et de sa voix afin de maximiser le potentiel de chaque nouvelle relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Vous apprendrez notamment à : - Adapter votre mode de communication à la personnalité de votre interlocuteur afin d'établir instantanément crédibilité et autorité. - Transmettre clairement et en 10 secondes l'idée directrice de votre exposé et capter l'attention de votre auditoire. - Optimiser chaque échange professionnel.