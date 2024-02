La contraception en pratique. De la situation clinique à la prescription, 2e édition

La contraception est un enjeu majeur de santé publique concernant toutes les femmes en période d'activité génitale. Comment fournir à chaque femme la contraception la plus adaptée et la plus sûre ? L'ouvrage élaboré sous forme de chapitres synthétiques et pratiques structurés toujours selon le même plan (la définition de la situation clinique son épidémiologie le risque des contraceptions de développer l'éventuelle pathologie et enfin les stratégies contraceptives dans le contexte clinique défini) a pour objet de passer en revue les diverses situations cliniques de la plus simple aux pathologies plus rares face auxquelles les éléments de choix des différentes stratégies contraceptives envisageables sont moins connus. Une solution contraceptive est toujours proposée pour chaque situation clinique sur la base des recommandations françaises ou internationales régulièrement mises à jour au fil des progrès de la recherche. Ainsi cet ouvrage tente de répondre aux questions précises des praticiens de terrain au vu de l'évolution constante des différentes molécules ou contraceptions disponibles. Il s'adresse à tous les praticiens concernés à l'hôpital comme en médecine de ville : gynécologues médicaux obstétriciens chirurgiens gynécologiques généralistes sages-femmes et internes en formation.