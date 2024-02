L'accent de ma mère. Edition 2024

Rien mieux que le téléphone ne fait surgir les accents. Un jour, l'auteur de ce livre entend ainsi la voix de sa mère et découvre qu'elle a un accent... Si l'accent lie profondément cette femme à la terre qui est la sienne, s'il atteste viscéralement son origine par contre, l'auteur-narrateur, intellectuel requis par la ville et les livres, constate du même coup que lui, cet accent, il l'a perdu. Tel est le motif, le moteur de sa quête : il doit remonter à ses sources, rechercher son identité ancestrale et culturelle et tenter de faire revivre cette mémoire du peuple, cette expression populaire qui se trouvait derrière l'accent de sa mère.