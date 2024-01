Forêt biodiversité, dynamique et gestion

Cet ouvrage dédié à la forêt tempérée présente de façon pédagogique un panorama complet des connaissances nécessaires pour aborder les milieux forestiers. Il traite successivement des caractères généraux de la forêt, de sa dynamique spatiotemporelle, de sa biodiversité sous l'angle de réseaux d'interactions, et la prise en compte de la biodiversité dans la gestion. De nombreux exemples concernant les forêts françaises sont détaillés. De nombreux schémas en couleurs permettent de rendre accessibles les processus écologiques parfois complexes. Un carnet central décrit les différentes facettes de la biodiversité et présente le rôle de 11 taxons forestiers communs dans la structuration et le fonctionnement de l'écosystème.