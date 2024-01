La métropole sous observation environnementale. L'observatoire climat urbain et qualité de l'air à Dijon

Adaptation face aux canicules, maîtrise des îlots de chaleur urbains, amélioration de la qualité de l'air et préservation de la biodiversité sont des enjeux centraux des villes du XXIe siècle. Pour mieux y répondre, élus, techniciens et scientifiques équipent les métropoles d'observatoires environnementaux. A travers l'exemple dijonnais, cet ouvrage propose une analyse de la mise en place d'un réseau de mesure des températures et de la qualité de l'air à l'échelle locale et nationale. Ce laboratoire à ciel ouvert interroge la capacité des collectivités et des habitants à s'emparer de ces nouvelles infrastructures. De façon plus générale, cette expérimentation questionne les modalités d'action des observatoires scientifiques pour accompagner les politiques publiques. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles" .