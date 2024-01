Touche pas à mon peuple

Dévoyant les principes les plus élémentaires du débat et s'abritant derrière l'excuse du divertissement, le populisme de Cyril Hanouna est une entreprise de désinformation qui menace les fondations de la démocratie. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui douteraient encore du projet idéologique de Vincent Bolloré, comme à ceux qui n'acceptent plus la banalisation de la violence des échanges humains, la dépolitisation des échanges citoyens, et l'abrutissement du débat public.