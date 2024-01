Les Indiens s'amusent

BIRD ET MIMI PARTENT EN VACANCES EN EUROPE SUR LES TRACES DE L'ONCLE LEROY, DISPARU IL Y A CENT ANS, ET DU SAC DE MEDECINE QU'IL AVAIT EMPORTE AVEC LUI. Grand dialogue aux répliques parfaites. Margaret Atwood Romancier et essayiste, Thomas King est l'un des plus importants écrivains des Premières Nations.