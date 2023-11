S'emparer d'internet pour sortir des marges. Comment le mouvement Dalit investit les espaces numériques

Le développement du web a favorisé l'irruption de voix longtemps dominées. Des débats multiples apparaissent aujourd'hui en ligne, portés par des activistes auparavant peu audibles, et dont les trajectoires soulèvent de nombreuses questions : comment une nouvelle génération de militants se fraye-t-elle un chemin de la périphérie vers le centre de l'espace public ? Quelle influence ont les outils numériques sur la construction des discours, le déploiement d'actions collectives et la hiérarchie interne aux mouvements que représentent ces acteurs ? Cet ouvrage s'empare de ces questions en s'appuyant sur l'étude d'un mouvement subalterne indien oeuvrant à la reconnaissance des droits des populations rejetées du système traditionnel des castes et longtemps désignées comme " intouchables ". Le déploiement dès le milieu des années 2010 d'une ethnographie complexe en ligne/hors ligne nourrit cette enquête et pose une méthode vouée à se développer dans le champ des sciences sociales. Il s'agit de dépasser l'écran pour incarner ces voix numériques, puis finalement offrir une réflexion sur l'espace public contemporain et la place qu'y occupent les minorités en revendication.