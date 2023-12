Le Virus et l'Homme

Ancien chirurgien, Samuel a abandonné ses outils de microchirurgie pour se consacrer à son jardin et ses livres. Il s'intéresse, comme ses amis, à la vie de l'Homme sur terre, au passé, au présent et à un possible futur. Samuel décrit dans le livre ce qu'il connait des neurosciences, sous forme simplifiée, par études et observations et en faisant vivre des personnages réels ou imaginaires. Le livre n'est ni un roman, ni un traité scientifique, mais un mélange des deux. La période actuelle que nous vivons montre un certain nombre de particularités dans l'espèce humaine et son évolution. L'épidémie récente par exemple, qu'on appelle pandémie, et le virus responsable sont assez particuliers. Il suffit de comparer les événements récents par rapport aux épidémies plus anciennes que le monde a connues et de voir la santé des populations dans le monde dans les quelques dernières années. L'auteur s'est évidemment intéressé au sujet et a suivi la littérature scientifique et journalistique, en notant les contradictions éventuelles, les contextes scientifiques indiscutables ou douteux, les habituels conflits d'intérêts politiques ou industriels, les résultats positifs de la médecine, des hôpitaux, des soignants en général, ainsi que les différences dans les diverses parties du monde, en fonction des états et de leur capacité de réaction dans ce type de catastrophe.