La couronne du vampire Tome 3 : Le destin pourpre

La paix proposée par Yrarn est-elle un remède pour apaiser les différences entre les humains et les vampires ou un poison condamnant tous les habitants du royaume ? Les alliances entre les trois grandes familles royales sont aussi fragiles que prometteuses. Un lointain souvenir provenant des terres maudites de Calefor se déverse sur Kalarok comme un flot intarissable. Yrarn en est la cause et plusieurs personnes questionnent ses véritables motivations. Bénéficiant de l'immortalité, le plus puissant des vampires est sur le point de concrétiser une vieille prophétie. En vivant plus de 1000 ans, il atteindra l'âge Millénaire et gagnera le don d'ubiquité, devenant un être suprême occupant à la fois le monde terrestre et divin. Et le rôle d'une femme, Léana, s'avère plus déterminant que jamais. Comme quoi une brise peut faire dévier une tempête de sa trajectoire immuable.