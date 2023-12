Back Street Girls Tome 9

Pour les punir d'une faute, un chef yakuza de´cide de forcer trois de ses hommes a` devenir un groupe d'idols. Kentaro^, Ryo^ et Kazu vont alors devenir Chika, Maru et Airi, les Gokudolls ! Et me^me s'ils ressemblent dore´navant a` des jeunes filles en fleurs, leurs âmes seront toujours celles de yakuzas voue´s au gokudo^ ! Ou pas ? ! Faites du bruit pour le plus viril des groupes d'idols !