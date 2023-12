La période de la deuxième République, période charnière pour la Guinée s'il en est, peut paraître moins flamboyante que celles des présidents qui l'ont précédée ou suivie. Grâce aux mémoires truculentes d'un grand commis de l' Etat et ancien ministre, vous allez être plongés au coeur des antichambres présidentielles et ministérielles. Tentatives de coup d'Etat, exfiltration de chefs rebelles ou problèmes pratiques posés par l'emplacement à attribuer à une statue ou à de véritables lions bien vivants, vous ne vous ennuierez pas. Tout au long du récit, l'auteur, qui a sauvé la vie d'un chef d Etat dans des circonstances que nous vous laissons découvrir, fait preuve de pudeur et de modestie, mais lève le voile sur des événements historiques du pays. Ancien prisonnier du camp Boiro, ambassadeur de la Guinée puis ministre, Lamine "Capi" Kamara nous régale de sa plume inimitable.