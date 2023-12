Konosuba : Sois béni monde merveilleux ! - Tome 5 (Light Novel)

Explosion ! Let's & Go !! Alors qu'ils reviennent tout juste de leur voyage à Alkanletia, Yun-Yun déboule sans crier gare et s'écrie : " Kazuma ! Je veux un enfant ! " Alors que tout le monde essaie de comprendre, elle explique qu'il en va de la survie de son peuple ! Kazuma, qui n'a pas encore complètement recouvré ses esprits, s'imagine alors que c'est le début d'un nouveau chapitre mêlant harem et popularité... Jusqu'à ce qu'il soit obligé de partir à la poursuite de Yun-Yun, qui a décidé d'aller sauver son village natal ! La tranquillité à laquelle il aspire s'éloigne alors que le danger se profile à l'horizon !