Environnement tropical et développement territorial. Pour une géographie décloisonnée et appliquée

Serge Morin a marqué de son empreinte l'école de géographie du Cameroun, des années 1970 à nos jours. L'histoire de la géographie du Cameroun ne saurait être écrite sans que de belles pages y soient consacrées à ce géographe. Pédagogue hors pair aux enseignements soignés, chercheur méticuleux et rigoureux, son itinéraire scientifique part de la géographie rurale et de la géomorphologie pour aboutir à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, en passant par les paysages. C'est celui d'un géographe toujours curieux et prompt à transgresser les cloisons intra et inter disciplinaires, en se frottant à la vie des autres et aux problèmes concrets qu'il contribue à résoudre. La première partie de l'ouvrage éclaire la pensée géographique du professeur Serge Morin autant que ses démarches et ses apports pédagogiques. La seconde partie regroupe des contributions portant sur la dynamique de l'environnement en zone tropicale africaine. La troisième partie porte sur les territoires et le développement en Afrique.