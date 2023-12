Préface à la science du Capital

Ayant été maman très jeune, Geneviève Thibault, 43 ans, a décidé de choisir un métier qui lui permettrait de demeurer auprès de ses enfants le plus souvent possible. Educatrice en service de garde, puis surveillante d'élèves, elle est ensuite retournée sur les bancs d'école à 35 ans pour devenir éducatrice spécialisée. Considérant l'immense honneur de côtoyer des petits êtres exceptionnels, elle a décidé un matin de les mettre en lumière en écrivant leurs histoires, et c'est ainsi qu'est née cette série, qui compte 17 récits.