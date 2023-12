The Breaker New Waves - Ultimate Tome 10

Gumunryong et Shinwoo : l'affrontement ! Séoul n'a pas sombré dans la pénombre grâce à l'action du clan Seonu. Ayant compris que leur plan risquait d'être compromis, le chef des S.U.C., presse Gumunryong d'appuyer sur le détonateur... Mais ce dernier propose un duel entre Jeon-Cheon et Shinwoo dont l'issue déterminera s'il le fera ou non. Pendant ce temps, l'ancien Kwon et Jegal s'affrontent dans un combat à mort... Un nouveau drame risque bien de noyer Shinwoo dans un océan de colère incontrôlable...