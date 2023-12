Les blooders. Tome 5, Réunification, 1e édition

Les Blooders sont furieux. Meïna a été enlevée et personne ne s'en prend impunément à l'une des leurs. Ils doivent gérer Samjan, totalement désemparé, d'autant plus qu'il venait enfin d'admettre ses sentiments pour la jeune femme. Mais pendant qu'ils cherchent activement comment la sortir des griffes de ses kidnappeurs, Buster se retrouve à protéger Kelya, témoin du kidnapping ; et ce n'est pas la seule menace qu'elle doit affronter ! Les Blooders devront plus que jamais compter les uns sur les autres afin de s'assurer que tout le monde rentre au Club en sécurité, et pour ça, il leur faudra faire appel à leurs alliés, les Black Devils, et d'autres plus... improbables.