Les grandes fraudes du paranormal

Depuis des décennies, les phénomènes irrationnels suscitent plus que jamais l'intérêt d'un public avide de croyances. Et les fins renards ne manquent pas d'imagination pour séduire les corbeaux ! Contrefaçon, maquillage, usurpation... Les escrocs et autres mystificateurs ne reculent devant rien pour satisfaire leur quête d'attention, de pouvoir ou d'argent. Dans ce livre richement illustré, Christian Page dissèque 20 arnaques de l'univers du paranormal qui ont marqué l'imaginaire. Déterminé à lutter contre cet obscurantisme qui nous menace en brouillant la frontière entre le vrai et le faux, l'auteur a parcouru le monde en vue de recueillir documents et témoignages de première main.