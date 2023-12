Les pionniers de la clinique de l’autisme

Proposer une perspective historique sur l'autisme en 2024 peut paraitre pour certains une gageure. L'autisme est traversé par tant de passions, de conflits et de controverses, au cours de son histoire mouvementée, mais également aujourd'hui à notre époque contemporaine. Pour la psychiatrie de l'enfant, l'autisme est l'un de ses piliers fondateurs. La définition de l'autisme s'inscrira aussi en regard des définitions que les cliniciens adopteront pour la déficience intellectuelle, les troubles du langage et de la schizophrénie à début précoces. A chaque époque leurs définitions respectives poseront des questions en termes de diagnostic différentiel et d'hétérogénéité du syndrome autistique. Ce livre raconte l'histoire complexe de la découverte de l'autisme à partir des toutes premières descriptions d'Itard, Kanner, Asperger et d'autres pour arriver au DSM-5. Il s'agit d'une mise au point de l'état de l'art indispensable à ceux qui veulent comprendre les enjeux contemporains. Les auteurs émettent l'hypothèse que le texte de George/s Frankl publié ici pour la première fois après 70 ans représente un moment clé trop peu connu.