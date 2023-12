Destins croisés

Réapprendre à vivre, à aimer une femme et une famille que notre mémoire a effacées... Marc ne veut pas vivre dans cette vie toute tracée dans laquelle il ne se reconnaît plus. Il n'a plus qu'une idée en tête : avancer sans se retourner pour ne pas faire face au miroir d'un passé oublié. Cependant, c'était sans compter sur une certaine Persane qui changera indubitablement sa destinée.