Belle et Rebelle, mais qui est L.. Tome 2

Un simple regard suffit pour que certains souvenirs ressurgissent, plongeant son esprit dans le chaos. La voilà confrontée à un passé qui la terrifie. Elle se sent tiraillée, incapable de faire des choix. Elle a l'impression que cette jeune femme dont elle se souvient perturbe et envahit sa nouvelle vie. Saura-t-elle faire face à cette situation extraordinaire et affronter ses démons du passé ?