Ingénierie pédagogique et numérique. Une analyse selon l’approche par les capabilités

La formation des adultes connait d'importantes transformations en ce début de XXIe siècle, les périmètres d'action des professionnels de son ingénierie évoluent de même que leurs usages des technologies de l'information et de la communication. Comment les ingénieurs pédagogiques sont-ils mis en capacité d'introduire ou d'utiliser le numérique en formation ?? L'auteure montre d'abord l'évolution de l'ingénierie pédagogique en lien avec le numérique, ainsi que la diversité des missions et des profils attendus par les organisations sur cette activité, voire ce métier. Son travail de recherche éclaire ensuite les marges de liberté effective de professionnels de l'ingénierie pédagogique, travaillant dans des contextes variés, dans l'utilisation du numérique. Alors que l'ingénierie pédagogique est une activité clé de la formation, elle semble peu étudiée dans la littérature scientifique. L'auteure propose de la rendre visible ? ; de remettre au devant de la scène celles et ceux qui la pratiquent et les conditions de leur pouvoir d'agir.