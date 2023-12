Bouddhisme et re-naissances dans la tradition Theravada (nouvelle édition)

La question des re-naissances, de la réincarnation, est abordée ici dans le cadre du bouddhisme de la tradition des Thera qui s'épanouit à Sri Lanka, en Thaïlande, au Myanmar, au Cambodge et au Laos. Cette étude repose sur un double postulat : d'une part le Bouddha fournit la réponse la plus claire et la plus complète à la question des re-naissances qui intrigue tant l'Occident, d'autre part la question des re-naissances est l'une de celles qui permet le mieux de comprendre le bouddhisme. A l'encontre de certains courants contemporains qui s'attachent à donner du bouddhisme l'image d'une pure philosophie ou d'une simple psychologie, l'ouvrage démontre que la question des re-naissances se situe au coeur même du bouddhisme, qu'elle lui donne son sens, qu'elle justifie même son existence. Les enseignements du Bouddha constituant un tout, l'exploration de la question des re-naissances permet non seulement de répondre à une interrogation singulière mais également de parcourir la totalité du bouddhisme. Intégrant 1 000 citations du Canon pali traduites par l'auteur, un index, un glossaire et une bibliographie commentée, Bouddhisme et re-naissances se veut un ouvrage de référence. AUTEUR Didier Treutenaere est diplômé en philosophie de l'Université Paris-Sorbonne. Spécialiste des textes bouddhistes en langue pali, il est l'auteur d'ouvrages et d'articles sur la tradition Theravada dont 100 questions sur le bouddhisme Theravada, Editions Soukha.