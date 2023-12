Construction d'une société de vigilance. Ou la participation citoyenne à la sécurité intérieure au Burkina Faso

La sécurité est l'affaire de tous. L'aphorisme est entré dans le discours des politiques et des spécialistes de la sécurité intérieure par le biais des médias, mais il n'a jusqu'alors pas permis d'apporter une réponse satisfaisante à la question sécuritaire. Le citoyen dont on veut faire la clef de voûte de la sécurité n'est ni formé, ni informé pour ce faire. Cet essai tente de combler ce manque en présentant les moyens, pour chacun, de participer pleinement à la lutte contre les menaces quotidiennes d'insécurité. Le développement d'une telle culture n'est toutefois envisageable que dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des institutions régaliennes. Or, dans le contexte particulier du Burkina Faso, la crise sécuritaire est structurelle et multifactorielle. La société a accumulé de profondes blessures qui pèsent lourdement sur la conscience de ses filles et de ses fils. Ce sont les conséquences de multiples crimes de sang, mais aussi d'innombrables injustices sociales longtemps entretenues. Pour y faire face, ce livre propose deux actions préalables : la mise en oeuvre d'un programme innovant d'Actions civilo-militaires pour reconquérir les coeurs et les esprits et d'une justice transitionnelle arrimée aux justices traditionnelles pour panser les plaies et réconcilier la société avec elle-même.