Un ouvrage de synthèse sur les populations en France destiné aux étudiants et aux enseignants en partenariat avec l'APHG. Cet ouvrage consacré aux populations en France répond à une question classique en géographie. Les auteurs traitent la question selon une approche thématique (Vieillir en France, Populations et risques en France, Les populations autochtones ultra-marines françaises), puis régionale (Populations et littoraux en France, Les populations en Bretagne, Les populations en PACA). Ce livre, conçu en partenariat avec l'APHG, est destiné aux étudiants et aux enseignant