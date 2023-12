Ce que nous étions... Sean a trouvé l'amour une fois, avec son colocataire, Trevor, et la meilleure amie de Trevor, Charlotte. Il était la pièce manquante qui a permis à Trevor et Charlotte de trouver également l'amour. Mais Sean a quitté leur petite ville et a emporté cet amour avec lui. Ce que nous sommes... Désormais agent du FBI, Sean est de retour en ville, dix ans plus tard, pour enquêter sur un meurtre. Une affaire qui l'oppose à ses anciens amants, Charlotte, devenue inspectrice, et Trevor, professeur de littérature plongé dans ce mystère shakespearien. Chacun protège son coeur, mais très vite, le désir ravive les sentiments qui brûlaient il y a dix ans. Et qui brûlent encore. Ce que nous pourrions être... L'amour est à nouveau à portée de main, mais lorsque le rythme du tueur s'intensifie, ce ne sont pas seulement leurs coeurs et leurs avenirs qui sont en jeu. Sean, Charlotte et Trevor devront travailler ensemble pour résoudre l'affaire. S'ils n'y parviennent pas, des vies seront perdues et leur amour disparaîtra pour de bon.