Questions internationales N° 122 : Fracturation(s). 20 ans de relations internationales

Après un numéro double spécial consacré à " La France dans le monde " (n°119-120), Questions internationales publie cet autre numéro spécial pour célébrer son 20e anniversaire. Dressant un bilan de la décomposition et de la recomposition du monde depuis 20 ans, ce numéro esquisse aussi les grandes lignes de prospective pour les années à venir. Seront ainsi passés en revue de nombreux défis et enjeux du monde contemporain : les nouvelles formes de guerre (du conflit en Irak en 2003 jusqu'à la guerre en Ukraine de nos jours), le rôle de la puissance américaine, la montée en puissance de la Chine, la recomposition du " Sud Global ", la remise en cause de l'Occident, les transformations économiques et technologiques, le changement climatique, etc.