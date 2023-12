Les études grecques de Gustave Flaubert. Édition du Carnet de travail n.1

Après avoir reconstitué les contours temporels du rêve helléniste de Flaubert, et identifié ce qu'il a en commun avec la communis opinio de son époque sur l'étude du grec, telle qu'elle ressort des préfaces des grammaires et des dictionnaires ainsi que des témoignages d'autres écrivains fascinés par l'Antiquité, le livre propose une analyse détaillée du contenu, une édition critique et une reproduction anastatique du Carnet de travail n° 1, qui contient les notes d'étude de Flaubert pendant l'une des périodes de sa vie où il a décidé d'apprendre le grec. Conservé avec les autres précieux Carnets de travail déjà publiés par Pierre-Marc De Biasi en 1988, ce manuscrit se trouve à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris et est désormais disponible sur Gallica, mais n'a jamais fait l'objet d'une édition. Le volume est enrichi de plusieurs index qui permettent au lecteur d'identifier rapidement les passages de Théocrite et d'Aristophane à l'origine des notes de Flaubert, ainsi que les verbes, les mots et les expressions qui ont retenu l'attention du grand écrivain et méritent d'être commentés.