Focus Group / Focus Group ; Le conseguenze del surriscaldamento globale / Les conséquences du réchauffement climatique

Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour concilier la carrière et l'éthique, pour équilibrer nos désirs de bonheur et les exigences de la crise climatique ? Ces deux courts textes dramatiques nous plongent, par des questionnements sans âge, dans notre réalité la plus actuelle. FOCUS GROUP : Pour lancer un produit sur le marché, on fait appel à des études marketing, à des Focus Group. Carlo, 35 ans, est désigné pour conduire l'enquête. Après plusieurs boulots, il pense être prêt pour ce travail moderne et tranquille : une discussion autour d'une table pour sonder la fiabilité et l'attractivité du produit. Mais il découvre bientôt que l'agence qui l'emploie traite des produits très particuliers pour une clientèle très spéciale. Après s'être confronté au cynisme de sa secrétaire et aux profils étranges des participants, entre embarras et orgueil, Carlo doit décider s'il veut être un gagnant ou un looser. LES CONSEQUENCES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : La chaleur est écrasante, elle envahit tout : l'appartement de Carla et Renato, leurs pensées et leurs habitudes de vie. Olivia, la fille adolescente, totalement dévouée à la cause environnementale, instaure elle-aussi un climat suffocant scandé par des discours au lyrisme apocalyptique. Entre privations, reproches, cachotteries et sentiments de culpabilité, la tension explose dans un litige tragicomique où chacun dévoilera le fond de sa pensée. Résolution impossible ?