Livre bilingue Catalan/français Dans Papa que fait-on de maman morte, Antònia Vicens reprend le thème de la mort, du rapport entre père et enfant, qui étaient déjà présents dans Lovely. Ici, le désespoir ressenti par l'enfant est extrême, il n'obtient jamais de réponse de son père, le laissant errer dans un monde entre mort et vie. Des voix et des ombres parcourent ses poèmes, chacune avec dans l'écriture son propre rythme, sa propre logique. Morts et vivants, la frontière reste flou tout comme celle entre la normalité et la folie. Ce texte porte en lui une sorte de réalisme magique qui contient toutes les questions fondamentales qui se posent à nous, dans une écriture qui en appelle aussi bien au rêve, aux fantômes qu'à la réalité la plus prosaïque.