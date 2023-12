CONFESSION D'UNE LIAISON INAVOUABLE ou les Méfaits et gestes du non-moi. INAVOUABLE ou les Méfaits et gestes du non-moi

"A qui pourrai-je jamais confesser une liaison inavouable ? Tous mes anciens amis m'ont fait faux-bond ! Alors, à défaut d'oreille bienveillante, il me reste le papier, la bouteille et la mer... " Ni conte érotique (s'imaginent ceux qui aiment), ni pamphlet pornographique (s'insurgent ceux qui n'aiment pas), "Confession d'une liaison inavouable ou les Méfaits et gestes du non-moi" est tout simplement un thriller psychologique au royaume des tabous. De Pétrone à Céline en passant par Rabelais, la bibliographie des véritables auteurs contient toujours quelque chapitre dérangeant : l'ouvrage que vous tenez entre les mains est de ce bois-là - une histoire difficile à écrire, difficile à éditer et difficile à lire, mais qui fait partie des fondations inaliénables de l'oeuvre riche et multiple d'Yves-Ferdinand Bouvier, l'écrivain sincère qui ne renie aucune dimension de l'expérience humaine.