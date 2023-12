Mon coach pour le mémoire de fin d'études en IFSI. Pour les 3 ans du DEI, de l'analyse de situation au MFE, Edition

Mon coach pour le MFE est conçu pour aider les étudiants en institut de formation en soins infirmiers à se familiariser avec la rédaction du mémoire de fin d'études tout au long de leurs 3 années d'études.Car le mémoire se construit au fur et à mesure et dès la première année, à partir de situations marquantes qu'il faut apprendre à analyser. Ce livre donne des conseils, des informations et des pistes de réflexion, mais c'est également un carnet à compléter que l'étudiant gardera pendant toutes ses études. Il y trouvera les thèmes suivants : comment trouver une situation pertinente ; savoir rédiger une situation descriptive ; analyser une situation en mobilisant les concepts ; savoir faire des recherches ; formuler la question de départ ; établir un plan pertinent ; avoir une vraie métholologie d'enquête ; rédiger son mémoire tel qu'attendu par ses formateurs ; le soutenir en tenant compte des attentes du jury. Le plus de ce livre est d'offrir un vrai coaching réalisé par Sabrina Mendes, infirmière et ancienne coach certifiée auprès du public infirmier.