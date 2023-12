Otona Club

Haruka vient d'être transféré dans un lycée pour garçons de bonne famille. Son objectif est de rejoindre " Le club pour adultes " du lycée afin de devenir le jouet sexuel de ses membres et rapporter de l'argent à sa famille. Si ce club existe réellement, cette pratique n'est plus d'actualité depuis longtemps. Dépité, Haruka décide alors de provoquer le destin et se retrouve seul à seul dans une petite pièce avec Nagara, membre à qui il va offrir son corps. Découvrant qu'ils partagent tous deux la même chambre d'internat, c'est ainsi que débute leur embarrassante cohabitation.