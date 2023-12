Les routes de l'exil. Tome 2, L'odyssée sans retour, 1e édition

Après avoir survécu à l'incendie de son village natal par les janjawids, à l'âge de 11 ans, et construit une vie d'adolescent à Nertété, Kinang a rejoint Khartoum. Son objectif : poursuivre son apprentissage de l'anglais à l'université et gagner sa vie pour aider sa famille restée au Darfour. Mais l'existence dans la capitale soudanaise est loin d'être facile. Face aux défis de la vie quotidienne et à la nécessité de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, Kinang doit naviguer dans un monde complexe et souvent dangereux : le travail dans les champs puis chez les chercheurs d'or, où miroitent les promesses de fortune facile. De retour à Khartoum, l'ombre des janjawids plane toujours sur lui. Quatre ans se sont écoulés. Kinang souhaite revoir sa famille. Mais là-bas, c'est la prison qui l'attend. Comment s'en sortir ? Il doit fuir encore. Les épreuves se succèdent : le désert brûlant, puis la Libye, mirage de la liberté... Où trouver la paix ? Son regard se porte alors plus au nord, en direction des rivages de la Méditerranée. Cet espoir n'est-il pas une nouvelle illusion engloutissant la plupart de ceux qui entament ce périple terrifiant ? Quels dangers attendent ceux qui, par miracle, parviennent à poser le pied sur cette terre lointaine, l'Europe ? L'apprentissage et la connaissance peuvent-elles sauver la vie d'un homme ? "L'Odyssée sans retour" est un récit de résilience et de courage face à l'adversité. Il clôt un voyage d'errance à travers les défis de la vie adulte, marqué par la soif d'apprendre, le travail acharné et le désir d'aider sa famille. Un témoignage fort qui nous plonge au coeur d'une réalité dont on se détourne trop souvent. Une réalité qui a un visage : celui de Kinang.