Naruto. Les arcanes de Konoha

Avec plus de 250 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, Naruto s'érige comme l'un des mangas les plus influent de tous les temps. Publiées pour la première fois en 1999 au Japon dans les colonnes du célèbre hebdomadaire Weekly Shonen Jump, les aventures imaginées par Masashi Kishimoto n'en finissent de plus de déchaîner les passions. Dans cet ouvrage inédit, l'autrice Pauline Croquet revient sur les origines de cette saga légendaire, et décrypte, sur fond d'entretiens et de nombreuses sources, les raisons ayant conduit à ce succès planétaire.