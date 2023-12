Confessions macabres 

Trois ans que le détenu Robert Jaroux a été libéré du centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. Depuis il demeure introuvable, évaporé comme s'il n'existait plus. Sollicité par le frère Gaetan Jaroux, le lieutenant Servet de la gendarmerie de Givors mène une enquête discrète avec son ami le commissaire Charier. Robert n'aurait-il pas changé d'identité dans un but bien précis de vengeance ? Son ex-femme ne serait-elle pas en danger ? Cette malheureuse qu'il avait violemment agressée, lui causant la paralysie définitive des jambes, n'était-elle pas responsable de 6 années de liberté volée ? Mais lorsque l'attirance sexuelle auprès des jeunes adolescentes du quidam est découverte, les recherches prendront une autre dimension. Dès lors, Robert Jaroux, hébéphile notoire, deviendra le fil rouge d'une enquête aux multiples rebondissements et fausses pistes. Et la mort, en se manifestant à plusieurs reprises, entrainera quelques confessions sordides et surprenantes, jusqu'à un dénouement stupéfiant.