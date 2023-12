Mots et expressions de l'Arc jurassien. A la découverte de la langue régionale

Clignoteur ou signofile ? Pelle-à-cheni ou ordurière ? Tacon ou blètz ? Savez-vous pourquoi la dare est le meilleur combustible pour la torrée ? D'où vient l'interdiction à ban ? Mangez-vous souvent du totché ? Plongez au coeur du patrimoine de l'Arc jurassien et découvrez un monde linguistique riche en couleurs et en sonorités ! A travers des chroniques passionnantes, illustrées avec humour et finesse par Pascal Claivaz, Mathieu Avanzi vous invite à découvrir l'histoire, les influences et les anecdotes qui se cachent derrière des mots et des expressions qui font la singularité du français parlé à La Chaux-de-Fonds, à Delémont ou encore à Bienne. Ces particularités reflètent la culture et l'identité des régions de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois. Que vous soyez passionné de langue française, amoureux des traditions ou tout simplement curieux, cet ouvrage vous invite à explorer les richesses du français qu'on pratique dans l'Arc jurassien. Embarquez pour un voyage au coeur d'un lexique coloré et vibrant, qui témoigne de la beauté et des spécificités des français régionaux romands.