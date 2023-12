Ecrire en japonais. Tome 2

Ce deuxième tome du manuel Ecrire en japonais présente 60 nouveaux caractères d'origine chinoise utilisés en japonais (kanji) et a été élaboré en supposant de la part des élèves une maîtrise certaine des syllabaires hiragana et katakana. Il inclut tous les éléments essentiels à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture de ces 60 kanji, allant de l'ordre des traits aux indices de lecture, de l'acquisition du vocabulaire à la compréhension de la structure des kanji, de la reconnaissance de polices variées à l'écriture manuelle. Son fil conducteur est le même que celui du premier tome, à savoir assurer l'auto-apprentissage et l'autocorrection au fur et à mesure de la progression. Il peut donc être utilisé autant par les personnes qui désirent apprendre la langue japonaise en fréquentant une institution d'enseignement que par celles qui préfèrent l'apprentissage en autodidacte. Conformément à l'objectif d'auto-apprentissage préconisé dans ce livre, on a privilégié deux principes fondamentaux pour choisir les caractères : d'abord, leur fréquence d'utilisation, ensuite, leur utilité pour un apprentissage ultérieur de plusieurs centaines de caractères.