A tes côtés Tome 12

Dans à tes côtés, découvrez l'histoire d'amour entre une jeune fille qui ignore tout de ce sentiment et un garçon qui a trop d'amour à donner. Leur relation se construira, à tâtons, au fil des jours qui passent et de leurs premières expériences... Après avoir affronté leur passé respectif, Hotaru et Hananoï sont convaincus qu'ils veulent continuer à être en couple. Le fait d'avoir surmonté leur première dispute les a rendus plus amoureux que jamais ! De leur côté, Satomura et Yao voient aussi leur situation évoluer...