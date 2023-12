Longtemps ignoré des pouvoirs publics, le travail domestique rémunéré est aujourd'hui de plus en plus régulé. D'abord en marge du champ académique, il est devenu un objet de recherche à part entière. L'Organisation internationale du tra-vail estime à plus de 100 millions le nombre de domestiques à travers le monde. A la croisée de relations salariales et fami-liales, la domesticité recouvre des réalités diverses : les tâches effectuées, le type d'emploi, les caractéristiques des domes-tiques, leurs conditions de vie et de travail, leurs trajectoires ou encore leurs luttes collectives sont loin d'être homogènes. Qui fait le travail domestique chez autrui et qui le délègue ? Les domesticités ont-elles des caractéristiques qui résistent au temps et se retrouvent d'un espace géographique à un autre ? Quelles places économiques et politiques occupent-elles aujourd'hui ? Ce livre appréhende les domesticités comme un rapport social, qui cristallise des inégalités sexuées, raciales et socioéconomiques, que la mondialisation et le capitalisme contemporains ne cessent de renforcer.