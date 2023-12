Ce recueil d'une sélection de poèmes écrits de 2018 à 2023 poursuit sur un mode intime et lyrique une interrogation sur la réalité de notre époque déjà entamée dans un précédent recueil intitulé Journal d'Oman (éditions de l'Escampette, 2018). Les grandes thématiques auxquelles notre monde est confronté (urbanisation sauvage, interrogations sur la modernité et l'avenir de notre planète, conflits...) y sont traitées à travers une sensibilité féminine nourrie de voyages au long cours et de lectures. La langue est travaillée, l'écriture dense et se dégage de ce Journal d'ailleurs une dramaturgie poétique très contemporaine.