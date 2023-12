L'entreprise vit dans un environnement donné. Elle est un système ouvert et à ce titre, pour se maintenir et prospérer, un équilibre doit être établi entre elle et son environnement. L'environnement, constitué des éléments extérieurs, établit des contacts à divers niveaux avec l'entreprise. Pouvant être directs ou indirects, proches ou lointains, immédiats ou futurs, ces différents contacts ont des impacts sur les activités et la vie même de l'entreprise. En effet, l'environnement peut être favorable ou défavorable à l'entreprise. Tout dépend de l'état dans lequel il se trouve (stable, turbulent, incertain, transitoire) et de la manière dont l'entreprise se prend pour contenir les effets de l'environnement sur ses activités et sa vie. Pour ce faire, elle doit constamment analyser son environnement pour le comprendre et adopter le comportement conséquent. Une veille environnementale est alors vivement conseillée. Cet ouvrage analyse l'environnement de l'entreprise dans ses différentes facettes.