Notre été éphémère - Tome 01

Un récit doux et tragique entre deux jeunes filles, le temps d'un été... Shizuku Hoshikawa, une jeune lycéenne asociale, termine enfin de rédiger dans le plus grand secret un roman tragique. S'apprêtant à se débarrasser de ses écrits sans avoir laissé quiconque les lire, elle croise Kaori Asaka, une de ses camarades de classe, qui s'empare de son oeuvre et file sans demander son reste. Shizuku s'attend à ne recevoir que du mépris de la part de Kaori, mais à sa grande surprise, celle-ci lui fait un retour des plus inattendus. La rencontre de deux jeunes filles profondément blessées...