En scène ! Tome 21

Manga de danse au graphisme sublime, En scène ! décrit avec passion et drame humain les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition classique. La vie de Kanade bascule le jour où elle assiste au spectacle de danse de sa voisine. Fascinée par la grâce de la jeune fille, Kanade n'a plus qu'un rêve en tête : devenir ballerine ! Mais la danse est une école difficile, surtout si l'on n'a pas de prédispositions particulières. Cependant, malgré les obstacles et les déceptions, Kanade s'accroche. Et elle découvre vite que même les plus douées sont confrontées à l'échec...